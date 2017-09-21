ختام منافسات دورة المدربين المتقدمة للتايكوندو

المواطن – الرياض

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو اليوم، الدورة المتقدمة لمدربي التايكوندو “كاروقي” التي أقيمت بمعهد إعداد القادة بالرياض بمشاركة 21 مدرباً من مدربي الأندية والهيئات بالمملكة.

وخضع المدربون للعديد من البرامج خلال الدورة وهي برامج الإعداد البدني للمدرب عبدالله الغنيم والتدريب الرياضي لمتعب المطرفي وقانون التايكوندو لفايز السلولي ونايف الغامدي واللائحة الفنية للمنافسات لثامر السعران والتكتيك الفني لأكرم النور والخطط والأساليب الحديثة لغازي الغانم.

فيما تم إجراء اختبارات لهم في اللياقة للوقوف على جاهزيتهم اللياقية واختبارات في اللائحة الفنية وقانون التايكوندو والتدريب الرياضي .

وأشاد رئيس اللجنة الفنية المشرف على الدورة ثامر بن عبدالله السعران بجودة وآلية عمل واحترافية معهد إعداد القادة في تنظيم وتجهيز الدورات والإشراف عليها ما يسهم في تطوير المدربين.

وأشار إلى أن توجهات رئيس الاتحاد العميد شداد ومتابعة المدير التنفيذي مشعل المطيري كان لها الأثر في النجاح الذي تحقق على أرض الواقع, مثنياً على حرص المشاركين وخاصة من نال درجة التفوق فيها وهما المدربان محمد النويصر وخالد الدهيمي.







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