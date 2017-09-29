خطة ذكية من بلاك بيري تعيدها للنجاح ثانية

المواطن - وكالات

أعلنت شركة “بلاك بيري” الكندية لأنظمة الهواتف الذكية، أمس الخميس، ارتفاع قيمة أسهم الشركة بنسبة 12%، نتيجة الأرباح السنوية التي فاقت التوقعات.

وبحسب موقع “غارديان”، نجحت الشركة في خطوتها التي اتخذتها بالتحول من شركة هواتف ذكية، إلى شركة تختص بصناعة برمجيات الهواتف.

واشتهرت هواتف “بلاكبيري” في 2010، حيث استطاعت الحصول على ثلث سوق المستهلكين في الولايات المتحدة وقتها، لكن بعد منافسة”آيفون” وهواتف أخرى، لم تتجاوز حصة “بلاكبيري” 1 بالمائة من السوق الأميركي بحلول 2016.

وبعد قرار التوقف عن صنع الهواتف الذكية والتركيز على أنظمة تشغيل الهواتف، ازداد الطلب على أسهم “بلاكبيري”، بنسبة 50%.

وأعلنت الشركة تحقيق دخل صافي بلغ 19 مليون دولار هذا العام، وذلك بعد خسارة بلغت قيمتها 372 مليون دولار العام الماضي.







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