خطة من هيئة الغذاء والدواء لبناء مجتمع أكثر صحة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

أعلن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، عن إطلاق خطة الهيئة الاستراتيجية للغذاء الصحي بالمملكة لبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي.

وقال الجضعي إن فريقًا علميًا متخصص وبالتعاون مع وزارة الصحة راجع الأبحاث، والتجارب العالمية، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، ودراسة الاحتياج الوطن حيث تم إقرار الخطة بتنسيق ودعم من وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة بمشاركة المسؤولين والمختصين بوزراة الصحة.

وأضاف “تهدف الخطة إلى توعية المستهلك والمجتمع بالغذاء الصحي والتي ستشمل برامج وحملات توعوية وتقديم الاستشارات التغذوية، بالإضافة إلى استخدام نظام الإشارة الضوئية (أخضر، أصفر، أحمر) على المنتجات لتبين نسب السكر والملح والدهون، ليتخذ المستهلك قراره بالإضافة إلى إلزام المطاعم والمقاهي بوضع السعرات الحرارية للوجبات والمشروبات وتقليل استخدام الدهون المهدرجة في الصناعات الغذائية، إلى الوصول لمنع استخدامها ومراجعة سياسة تدعيم المنتجات الغذائية بالفيتامينات والمعادن وتخفيض الملح في المنتجات الغذائية.

كما تشمل الخطة وضع حد أعلى للملح في الخبز، وتخفيض الدهون في المنتجات الغذائية، لافتًا إلى أن الهدف أيضًا تخفيض محتوى السكر في المنتجات الغذائية، وإضافة السكر المضاف ضمن البيانات التغذوية الإلزامية على المنتجات الغذائية.







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