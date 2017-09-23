خطيب الأقصى: ذكرى اليوم الوطني للمملكة تجربة رائدة ومناسبة وطنية عظيمة

المواطن - واس

هنأ خطيب المسجد الأقصى المبارك النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور يوسف جمعة سلامة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- والشعب السعودي بالذكرى الـ87 لليوم الوطني.

وقال الشيخ سلامة في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية: “إن هذه المناسبة التي تُعَدّ تجربة رائدة ومناسبة وطنية عظيمة وصفحة مشرقة في تاريخ المملكة رسم معالمها وأرسى قواعدها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله)، لتستمر مسيرة العطاء والنماء وصولًا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عهد الازدهار والتقدم”.

وأضاف بقوله: “تشهد المملكة أعمالًا عظيمة وإنجازات كثيرة ومشاريع تطويرية في شتى المجالات العمرانية والاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والصناعية، وأهمها أن الله سبحانه وتعالى قد امتنَّ عليهم بخدمة الأماكن المقدسة، فنالوا شرف خدمتها وتحسينها، وما مشروع أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة عنا ببعيد، بالإضافة إلى المشاريع العظيمة التي شهدتها المشاعر المقدسة، مثل: تطوير جسر الجمرات، ومشروع القطار السريع بين المشاعر تيسيرًا على الحجيج وخدمة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى مشروعي إعمار مكة المكرمة والمدينة المنورة”.

وأشاد الشيخ سلامة في ختام حديثه بمواقف المملكة في دعم الشعب الفلسطيني ومساندة القضية الفلسطينية سياسيًّا وماديًّا وفي جميع المحافل العربية والإسلامية والدولية، وما تكرم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- باستضافة ألف حاج فلسطيني من ذوي الشهداء لأداء فريضة الحج سنويًّا.







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