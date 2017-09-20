خلال ساعات.. باوزا يوقع رسميًّا عقد تدريبه المنتخب السعودي

المواطن ـ محمد سلام

ذكرت إذاعة ufm الرياضية أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، سيوقع غدًا الخميس مع المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا عقد توليه قيادة المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018.

وقالت الإذاعة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “يوقع عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم غدًا الخميس، العقد الرسمي مع المدرب الأرجنتيني باوزا لقيادة المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن منذ أيام الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، ليتولى قيادة المنتخب السعودي حتى نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه إلى أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وافق على التنازل عن عقده مع المدرب باوزا، والذي تم إبرامه في شهر مايو الماضي.

وكان المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك قد قاد المنتخب السعودي إلى التأهل لبطولة كأس العالم روسيا 2018، لكن اتحاد الكرة لم يستطع تمديد عقده بسبب اختلافات على بعض بنود العقد الجديد، وقرر إسناد المهمة إلى الأرجنتيني باوزا.







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