خلال شهر.. إجراء ٥٦٣ عملية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

قالت صحة منطقة مكة المكرمة: إن إجمالي العمليات التي أجريت بمستشفى النور التخصصي خلال الشهر المنصرم بلغ ( ٥٦٣) عملية، حيث أُجري بقسم العظام (٢٠٦) عمليات، فيما كان نصيب قسم الجراحة العامة (١٩٥) عملية وقسم التجميل والحروق (٨٣) عملية.

وأبانت الصحة أن قسم الأنف والأذن والحنجرة أجرى (٣٠) عملية و(٢٥) عملية بقسم المخ والأعصاب و(٢٤) عملية بقسم الأوعية الدموية.

ويعد مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة من الصروح الطبية المهمة في أم القرى، ويضم كافة التخصصات الطبية ومدعم بالكوادر الطبية المختصة ، حيث يعمل بطاقة استيعابية قوامها ٥٠٠ سرير، كما يقدم العديد من الخدمات العلاجية منها الجراحة العامة، جراحة الصدر والأنف والحنجرة والتجميل والمسالك البولية والعظام والأعصاب والعيون والفكين والوجه بالإضافة للأوعية الدموية، والوحدات الطبية والعلاجية التي تقدم الخدمات الأخرى منها أمراض القلب ووحدة العناية المركزة والحروق.

الجدير بالذكر أن (الصحة) أطلقت على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن مواعيد انتظار للعمليات الجراحية حسب التخصصات باليوم، حيث تشتمل هذه القائمة على أسماء المستشفيات التابعة لها موضحًا بها التخصصات للعمليات الجراحية وعدد أيام الانتظار لكل تخصص.

كما تحوي القائمة خمسة مستويات لعدد أيام انتظار تبدأ من يوم واحد إلى 180 يوماً.

وتهدف (الصحة) من خلال هذه المبادرة إلى إطلاع كافة المرضى والمستفيدين من خدمات مرافقها الصحية على الجهود التطويرية المبذولة للارتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات ذات جودة كبيرة تحقق رضا المواطنين وتلبي احتياجاتهم الصحية.







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