خلال شهر.. إجراء 74 عملية جراحية بمستشفى العيون بجدة

المواطن - أحمد العُمري - جدة

يواصل مستشفى العيون بجدة جهوده لاستقطاب الكوادر الطبية السعودية حيث تم التعاقد مع استشاريين سعوديين مميزين، وخلال شهر واحد فقط قاموا بإجراء ٧٤ عملية جراحية منها ١٤ عملية معقدة بالليزر، كما قاموا بالكشف على أكثر من ١٢٥ مريضاً خلال الفترة نفسها.

وشهد العام الحالي عودة عمليات زراعة قرنية العين في مستشفى العيون بمحافظة جدة، حيث تم توفير قرنيات العين للمرضى من خلال التعاون المشترك مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض.

وأجرى الفريق الطبي في مستشفى العيون بجدة منذ مطلع العام الحالي 1438هـ أكثر من 90 عملية زراعة قرنية على أيدي استشاريين سعوديين متخصصين في زراعة القرنية، وتكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مستشفى العيون بجدة تبلغ سعته السريرية ٨٠ سريراً، ويحتوي على العديد من الأقسام التي تشتمل على قسم قرنية العين وقسم الشبكية وقسم حول الأطفال، بالإضافة قسم الجلوكوما، وقسم تجميل العيون، وقسم الأعصاب والمختبر والأشعة.







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