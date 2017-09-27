خلل يعيد الوصفات الورقية بمستشفى القنفذة العام

المواطن - القنفذة

أدى عطل بشبكات الحاسب بمستشفى القنفذة العام إلى عودة الوصفات الورقية بعدد من العيادات بالمستشفى منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وذكر أحد المواطنين أنه خلال مراجعته لمستشفى القنفذة العام لصرف أدوية نفسية، مساء الاثنين الماضي، أوضح له الصيدلي أنّ نظام الصرف الإلكتروني متعطل، وعليه إحضار وصفة ورقية ليتمكن من صرف دوائه.

من جهته نفى المتحدث الإعلامي بالشؤون الصحية بالقنفذة، إبراهيم المتحمي، حدوث عطل في أنظمة الشبكة بالمستشفى.

وذكر المتحمي، في تصريح لـ”المواطن“، أنّ تحول العمل من إلكتروني إلى ورقي بالمستشفى مؤقت؛ وذلك لنقل الخوادم الخاصة بالشبكة الداخلية من مبنى إلى آخر.

وأشار إلى أنه لا يوجد تأثير بالخدمة المقدمة للمرضى، ولا يوجد تعطل في أجهزة الكمبيوتر.

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