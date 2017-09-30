خميس: الأهلي متذبذب ولا يظهر في غياب السومة

المواطن - جدة

أبدى المحلل الرياضي سلطان خميس، عدم رضاه عن مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية، في ظل توفير مجلس الإدارة كافة عوامل النجاح.

وقال خميس خلال استضافته في برنامج كورة: «النادي الأهلي يعيش في تذبذب مستوى منذ بداية الموسم، وإذا ظهر اللاعب عمر السومة ظهر الفريق».

وأضاف المحلل الرياضي: «تعاقدات نادي الأهلي ليست إضافة، سواءً اللاعبين المحليين أو الأجانب، نحن الآن في الجولة الخامسة من الدوري السعودي من المفترض أن يكون اللاعب في أفضل حالاته».

وودع الأهلي منافسات دوري أبطال آسيا 2017، من الدور ربع النهائي أمام بيروزي الإيراني بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين، ويملك الأهلي حالياً في جعبته 7 نقاط يحتل بها المركز الرابع بالدوري السعودي بعد مرور 4 جولات.

ويحل اليوم السبت، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضيفاً على نظيره الأهلي بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.

يدخل النادي الأهلي أجواء المباراة متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، حيث لعب الراقي 4 مباريات، خسر في الأولى، وفاز في الثانية، تلاها التعادل، وفي الجولة الماضية فاز 2-1 على الباطن المتصدر حالياً.







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