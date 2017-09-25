دبلوماسي مصري: قطر دولة مارقة وعلى الدول الأربع التصعيد

المواطن - القاهرة

رأى مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير محمد حجازي، أن قطر دولة “مارقة” في الجسد العربي.

وأضاف في تصريحات إعلامية له أنه يجب اتخاذ خطوات حاسمة على المستوى الدبلوماسي في المنظمات الدولية في ظل استمرار قطر على موقفها المتعنت.

وشدد على ضرورة عدم تنازل الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب عن شروطها الـ13 التي قدمتها إلى قطر قبل أشهر، موضحًا أنه يجب عليها تصعيد موقفها دبلوماسيًا بشكل أكثر جدية.

وتقاطع المملكة ومصر والإمارات والبحرين، قطر بسبب دعمها للإرهاب وتقربها من إيران.

وقدمت الدول الأربع 13 مطلبًا إلى الدوحة، ولكن رفضت قطر واختارت الاستمرار في دعم الإرهاب.







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