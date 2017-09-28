دبي تحتضن المؤتمر الأوروبي لأطباء الأندية لإصابات الملاعب

المواطن - الرياض

تحتضن دبي المؤتمر الخامس للجمعية الأوروبية لأطباء الأندية بالشراكة مع الفيفا، والذي ينظم لأول مرة خارج القارة الأوروبية، حيث ينظمه مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي بالتعاون مع اتحاد الأمارات لكرة القدم، وذلك بجامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية بدبي، وذلك خلال الفترة 9- 10 من شهر ديسمبر من العام الحالي، حيث سيناقش الطرق العلاجية والوقائية في مجال الطب الرياضي.

ووصف سامي القمزي، رئيس مركز الفيفا بدبي ورئيس اللجنة المنظمة استضافة، هذا المؤتمر بالإنجاز الذي يحسب لدولة الإمارات، وذلك بالنجاح في استقطاب أهم المؤتمرات العالمية في مجال الطب الرياضي، مقدمًا شكره للدكتور البلجيكي ميتشيل دوخ رئيس اللجنة الطبية للفيفا، وللبروفيسور الإنجليزي جون كينغ رئيس جمعية أطباء الأندية الأوروبية، وذلك على اختيارهم دولة الإمارات لإقامة هذا المؤتمر العالمي.

ومن جانبه، قال ممثل السعودية لمركز الفيفا بدبي عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور مبارك المطوع: إن المؤتمر سوف يناقش أحدث ما توصل إليه الطب الرياضي في مختلف المجالات التي من شأنها أن تفيد الرياضي وتساهم في تطوير مستوى كرة القدم مثل علاج الإصابات العضلية وإصابات الرباط الصليبي، وتأثير العوامل الجوية من حرارة ورطوبة وتطوير الأداء بالاعتماد على أحدث الأجهزة، وتطوير الأساليب الوقائية في الطب الرياضي لتقليل نسبة الإصابات.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش التحديات المستقبلية التي تواجه طبيب الفريق “نادي أو منتخب”، داعيًا جميع المختصين في مجال الطب الرياضي للتسجيل في المؤتمر على الرابط هنا







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