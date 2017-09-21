دعوة أبناء شهداء الحد الجنوبي لحضور فعاليات اليوم الوطني

المواطن - الرياض

وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، الدعوة لـ ٨٠ من أبناء شهداء الحد الجنوبي، لحضور فعاليات اليوم الوطني، في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية “الجوهرة المشعة” بمحافظة جدة.

وقال الموقع الرسمي لهيئة الرياضة: «الهيئة العامة للرياضة تدعو 80 من أبناء شهداء الحد الجنوبي للمهرجان الوطني، الذي سيقام السبت المقبل بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة».

وسيقام الحفل بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين على توحيد المملكة العربية السعودية، وجاءت الدعوة من قبل الهيئة العامة للرياضة تقديراً للتضحيات التي قدمها الشهداء للذود عن الوطن وحمايته.

يذكر أن المهرجان سيقام بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة وبالتعاون مع هيئة الترفيه.







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