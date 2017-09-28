دقائق من الخلل تكدس بعض مطارات العالم بالركاب

المواطن - وكالات

وقع خلل تقني لبضع دقائق، صباح اليوم الخميس، تسبب في ازدحام شديد في مطارات بعدد من الدول، بعد أن فشل العاملون في شركات طيران بتسجيل الركاب (Check-in).

والخلل وقع في نظام تسجيل الركاب “أماديوس ألتيا”، الذي تستخدمه العديد من شركات الطيران حول العالم، تسبب في تكدس المسافرين في طوابير طويلة، وتأخير إقلاع رحلات.

وضمن المطارات التي تأثرت بذلك العطل، هيثرو وغاتويك في لندن، وشارل ديغول في باريس، وواشنطن دي سي، وبالتيمور وميلبورن وشانغي في سنغافورة، وجوهانسبيرغ وزيورخ.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو للطوابير الطويلة في المطارات، وبتعليقات الركاب الذين انتابهم الغضب.

وذكرت شركة “أماديوس” في بيان: “يمكننا أن نؤكد بأن أنظمتنا تعافت وتعمل الآن بشكل طبيعي”، وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل”.

وأضافت: “واجهنا هذا الصباح مشكلة في الشبكة، التي أدت إلى تعطل بعض أنظمتنا، ونتيجة لذلك، فإن عملاءنا واجهوا مشكلة في بعض خدماتنا”.







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