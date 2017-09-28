دياز مدرب الهلال يُعلن قرارًا مهمًا في مباراة القادسية

المواطن ـ محمد سلام

شدد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، على أهمية مباراة الغد أمام القادسية في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، مُعربا عن رغبته في الحفاظ على صدارة المسابقة، وأهمية تحقيق الانتصار.

تصريحات دياز جاءت خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مباراة الهلال والقادسية، حيث قال: “نود الحفاظ على الصدارة ، ويجب علينا تحقيق الفوز ، طوينا صفحة آسيا وعدنا للدوري.. سعداء بالروح والشخصية التي ظهرت في المباراة الماضية أمام بيروزي ، لاعبونا محترفون ، يتعاملون مع الضغوط بتركيز عال”.

وأعلن دياز أنه سيقوم بإراحة بعض اللاعبين الأساسيين في مواجهة القادسية، مضيفا: “لدينا عدد كبير من اللاعبين في كل المراكز ، سيساعدنا ذلك على التدوير”.

وكشف مدرب الهلال أن نجم الفريق نواف العابد لم تكتمل جاهزيته بعد الإصابة التي عانى منها في الأيام الماضية، مشيدا بثنائي الهجوم عمر خربين وجيلمين ريفاس، ومؤكدًا أنه يسعى إلى إحداث التجانس فيما بينهما، وبين كافة اللاعبين الموجودين في الفريق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :