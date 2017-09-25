دياز: نجيد اللعب تحت ضغط.. وقلق على العابد.. وشكراً للإمارات

المواطن - الرياض

أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن الزعيم استعد جيداً لمواجهة بيروزي الإيراني بنصف نهائي الآسيوية، متمنياً أن يكون اللقاء ممتعاً لكل المتابعين.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: «مستعدون بشكل جيداً لهذا اللقاء ونتمنى أن تكون مباراة ممتعة وشيقة لكل من يتابعها، نواف العابد لاعب مهم ولكنه يخضع لبرنامج علاجي، وأنا قلق من عدم وجوده وأتمنى أن يعود بشكل أفضل».

وأضاف رامون دياز: «أعتمد على مجموعة كاملة وليس على لاعب واحد فقط، وجميع اللاعبين الموجودين معنا في أبو ظبي جاهزون لهذه المواجهة».

وأكمل مدرب القلعة الزرقاء: «سنحضر اللاعبين من جميع النواحي الفنية والنفسية، الهلال اعتاد على مثل هذه المنافسات واللعب تحت الضغط، أحب هذا النوع من المباريات يجب أن نكون حاضرين من كل الجوانب، ولن نبتعد عن طريقة لعبنا المعتادة».

واختتم دياز: « أعجز عن شكر شعب ومسؤولي الإمارات على حفاوة الاستقبال، نشعر بالارتياح دائماً هنا ولذا أفضل إقامة معسكراتنا هنا دائمًا».

من المقرر أن يلاقي الهلال ضيفه بيروزي الإيراني، غداً الثلاثاء ، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في ذهاب الدور نصف النهائي من عمر منافسات دوري أبطال آسيا 2017.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3-0 ذهاباً وإياباً، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

ويسعى الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق الفوز على بيروزي الإيراني من أجل تسهيل مهمة لقاء الإياب المقرر له يوم 17 من الشهر المقبل.







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