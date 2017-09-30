دياز يُشعل الجدل بين جماهير الهلال بعد الفوز على القادسية

المواطن ـ محمد سلام

أعربت جماهير نادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقها الشديد بعد تصريح المدرب رامون دياز، عقب نهاية مباراة الهلال والقادسية في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف وحيد.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد نهاية مباراة الهلال والقادسية، أكد دياز أنه لا يريد الحديث عن اللقاء، وسيركز في بطولة دوري أبطال آسيا، ولا يعلم مستقبله مع الفريق بعد ذلك.

تصريح دياز تسبب في حالة كبيرة من الجدل في الشارع الرياضي الهلالي، حيث تخوفت جماهير الهلال من إمكانية رحيل دياز بعد أن قاد الفريق لمستويات مميزة في الفترة الماضية، وفاز ببطولة الدوري وكأس الملك، ووصل إلى قبل نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وتغلب ذهابا على بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، رغم النقص العددي، كما أنه يتصدر حاليا بطولة الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.

هذا وأشارت بعض المصادر إلى أن دياز كان غاضبا من جماهير الهلال التي حضرت في ملعب الملز لمشاهدة مباراة القادسية، وذلك بسبب إطلاق صافرات الاستجهان على تغييراته خلال اللقاء.







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