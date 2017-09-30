دياز يُعلن تشكيلة الهلال أمام القادسية

المواطن ـ محمد سلام

أعلن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، عن تشكيلة الفريق التي ستخوض، بعد قليل، مباراة القادسية على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018.

ويلعب الهلال اللقاء بتشكيلة تضم: “علي الحبسي، فيصل درويش، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، عبدالله الزوري، نيكولاس ميليسي، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، ريفاس، ماتياس بريتوس”.

ويعيش الهلال أفضل حالاته على الصعيد المحلي والقاري، حيث يحتل حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، خلف الباطن المتصدر بفارق الأهداف.

وحقق الهلال فوزًا عريضًا على ضيفه بيروزي الإيراني 4- 0، بعشرة لاعبين في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا 2017، ووضع قدمًا في نهائي البطولة الآسيوية.

وسيكون الهلال أمام مواجهة صعبة اليوم، حيث يسعى للفوز على القادسية صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل، بينما خسر المباراة الافتتاحية عندما واجه النصر.

يذكر أن الهلال لعب 4 مباريات فاز في 3 على التوالي محققًا العلامة الكاملة، وتعادل في الجولة الرابعة أمام الاتحاد 1- 1، في حين لعب الباطن المتصدر 5 مباريات حتى الآن.







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