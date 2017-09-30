رئيس الأهلي: لم نفكر في إقالة ريبروف.. وهذه حقيقة التدخل في عمله !

المواطن ـ محمد سلام

أعرب الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفريق الأهلاوي للفوز على الرائد بنتيجة 5 ـ 3، نافيا قيام إدارة الأهلي بالتفكير في إقالة المدرب سيرجي ريبروف خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس الأهلي في تصريحاته عقب نهاية اللقاء: “لاعبو الأهلي قدموا مباراة جيدة وجهد يشكرون عليه، وهم حريصين على النادي بشكل كبير”.

وحول حقيقة التدخل في عمل المدير الفني للأهلي سيرجي ريبروف، أجاب: “نحن نناقش مدرب الفريق ولكن لا نتدخل في عمله وبإذن الله تتحسن النتائج في الفترة المقبلة بما يرضي محبي الأهلي”.

وأضاف رئيس الأهلي عبر إذاعة ufm: “نحن في النادي لم نتعاقد مع مدرب محترف لكي نتدخل في عمله، ولم نفكر في إقالة المدرب ريبروف”.

وكان الأهلي قد تغلب على ضيفه الرائد بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 أهداف، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وضيفه الرائد بتقدم الراقي بهدف دون مقابل، سجله اللاعب البرازيلي ليوناردو في الدقيقة الثالثة، وفي بداية الشوط الثاني عزز الأهلي من تقدمه عن طريق عمر السومة في الدقيقة 46 لتصبح النتيجة 2 ـ 0 لصالح الفريق الأهلاوي.

وأضاف صالح العمري الهدف الثالث في الدقيقة 57، ثم عاد عمر السومة وسجل رابع أهداف فريقه وثاني أهدافه في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، وقبل نهاية اللقاء قلص صقر عطيف النتيجة، وأحرز هدف الرائد الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 71، ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 78، وأضاف المحترف المصري محمود شيكابالا الهدف الثالث للرائد، وفي الدقيقة 93 أحرز حسين المقهوي الهدف الخامس، لينتهي اللقاء 5 ـ 3 لصالح الأهلي.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الباطن، وتجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :