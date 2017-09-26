رئيس الاتحاد الإماراتي للاعبي الهلال: فالكم الناموس يا رجال سلمان

المواطن - الرياض

أكد مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن الهلال هو الممثل العربي الوحيد في البطولة الآسيوية، ودعمه واجب على كل عربي.

وقال ابن غليطة: «كل التوفيق لنادي الهلال السعودي ممثلنا في دوري أبطال آسيا في مباراته الليلة أمام بيروزي الإيراني، فالكم الناموس يا رجال سلمان».

وتتجه اليوم أنظارُ عشاق الساحرة المستديرة صوبَ ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لمتابعة اللقاء المرتقب بين فريق الهلال ونظيره بيروزي الإيراني في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3-0 ذهاباً وإياباً، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

ويعتبر الهلال الفريق الوحيد في هذه النسخة الذي لم يخسر، كما أنه يخوض الدور قبل النهائي للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، ويأمل هذه المرة في الفوز باللقب للمرة الأولى بتاريخ البطولة في نظامها الجديد.

وعلى الجانب الآخر يأمل بيروزي، الذي يخوض منافسات الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة، أن يواصل عروضه القوية هذا العام بالخروج بنتيجة إيجابية قد تكون الفوز أو التعادل وتأجيل الحسم حتى موقعة الإياب.







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