رئيس الزمالك لـ مصطفى فتحي: لا تلعب بالنار

المواطن - الرياض

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لاعبه المحترف المصري مصطفى فتحي المعار إلى نادي التعاون السعودي وذلك بسبب تهربه من توقيع عقود جديدة – على حد قوله – فيما نصحه “بعدم اللعب بالنار مع ناديه الأصلي صاحب الفضل عليه”.

وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات صحفية أنه لديه القدرة على إيقاف فتحي وإلغاء إعارته للتعاون بل ومنعه من لعب كرة القدم نهائيا ناصحا إياه بالتوقف عن التمرد حيث إن مصيره ما زال في يد نادي الزمالك.

وأكد مرتضى أن مصطفى سيعود لصفوف الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته في التعاون مشيرا إلى أن التعاون لن يتعاقد معه بعقد دائم إلا بموافقة الزمالك وفقا لاتفاق الناديين.







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