رئيس الصندوق الروسي للاستثمار مهنئاً المملكة بيومها الوطني : السعودية أهم شركاء روسيا

المواطن - الرياض

يشارك السيد كيريل ديميتريف، الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر المملكة في يومها الوطني بتهنئته للمملكة وللقيادة وللشعب بهذا اليوم المجيد متمنياً الازدهار والخير واستمرار التطور.

وفي رسالة وجهها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله. وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد. حفظه الله؛ قال: يسرني أن أتقدم إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، حفظهما الله، وعموم الشعب السعودي بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني بأصدق التهاني بالنيابة عن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر.

وأضاف انه بهذه المناسبة، يتمنى للشعب السعودي دوام الازدهار والصحة والسعادة والاستقرار والتقدم. مؤكداً أن المملكة العربية السعودية لطالما كانت واحدة من أهم شركاء روسيا، ونتمنى أن تستمر هذه العلاقة الطيبة بالازدهار لتصل إلى أعلى المستويات.







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