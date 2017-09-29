رئيس النصر يُقدم 15 مليون ريال ويوجه رسالة لأعضاء الشرف

المواطن ـ محمد سلام

أعلن رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، تقديم 15 مليون ريال للمساهمة في تجاوز الأزمة المالية للنادي، مطالبا أعضاء الشرف بتوفير المبلغ المتبقي.

تصريحات رئيس النصر جاءت عقب فوز الفريق على الشباب بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز محترف النصر محمد فوزير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 67، واستطاع العالمي الحفاظ على النتيجة بفضل تألق الحارس وليد عبدالله، حتى انتهى اللقاء بفوز أصفر الرياضي بنتيجة 1 ـ 0.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي.







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