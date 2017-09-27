رئيس الهيئة السابق: لا مخالفة شرعية في قيادة المرأة للسيارة

المواطن ـ رقية الأحمد:

أكّد الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أنَّ الأمر السامي بالسماح لقيادة المرأة للمركبة ليس فيه مخالفه شرعية.

وأوضح آل الشيخ، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي عبر وسم “الملك ينتصر لقيادة المرأة”، أنَّ “المرأة تختار ما يحقق مصلحتها”، مبيّنًا أنَّ “السماح للمرأة بقيادة المركبة؛ يساعد على الاستغناء عن السائق الأجنبي، وما فيه من محاذير وسلبيات ولا يوجد ما يمنع شرعًا من ذلك”.

يذكر أنَّ الأمر المؤيد بغالبية من كبار العلماء، تضبطه المعايير الشرعية المبنية على أنَّ الرسول ﷺ لم يمنع النساء المسلمات من قيادة وسائل النقل.

وجاء القرار السامي، لينهي معاناة الأسر السعودية، التي كانت تتكلف كثيراً بسبب الاعتماد على السائقين الأجانب، فنحو ثلث راتب الأسر السعودية كان يذهب لتدبير وسائل مواصلات، يقوم عليها قرابة الـ ٨٠٠ ألف سائق أجنبي، كانوا يستنزفون الميزانيات الشخصية، لاسيّما للنساء، اللواتي لم يتمكّن من القيادة في السابق.







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