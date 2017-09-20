رابطة دوري المحترفين بدأت تحديث الشعار.. وفيفا 18 تضم الدوري السعودي

المواطن ـ محمد سلام

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، من خلال حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أنها بدأت بتحديث الشعار الرسمي بما يتماشى مع مسمى الدوري السعودي للمحترفين.

جاء ذلك بعد قرار رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، بتغيير مسمى دوري جميل إلى الدوري السعودي للمحترفين، والذي تم إعلانه بالأمس خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وفي سياق آخر، كشفت شركة “EA ME” رسميًّا بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين عن النسخة الخاصة المحدودة للدوري السعودي للمحترفين في لعبة “فيفا 18”.







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