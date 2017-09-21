راتب محرم والعلاوة السنوية الأكثر انتظارًا في العام الهجري الجديد

وعبر المواطنون عن تطلعهم لاستلام راتب محرم خاصة مع طول الفترة التي سبقت صرف هذا الراتب والتي شهدت دخول المدارس وقبلها عيد الأضحى المبارك.

وتداول المغردون أنباء عن إعلان كل من وزارتي الصحة والتعليم عن صرف علاوة السنة الجديدة مع راتب برج الميزان لكن هذه الأنباء لم تؤكد بعد من مصادر رسمية.

وبرج الميزان هو سابع برج من الأبراج وهو من دائرة البروج وهو برج من الجهة الجنوبية للسماء.

تمر الشمس من برج المیزان من 23 سبتمبر إلی 23 أکتوبر، وتكون الشمس في أول هذا البرج عند اعتدال الشمس الخریفي.

وكانت وزارة المالية اعتمدت قبل عدة أشهر آلية جديدة لصرف الرواتب طبقًا للأبراج الشمسية.

وتقدر قيمة التوفير في بند الرواتب لموظفي القطاع الحكومي بعد تحويلها لنظام السنة الشمسية الجديد نحو 9.83 مليار ريال سنوياً.

وكشفت الإحصاءات الرسمية، في وقت سابق أن مخصصات بند الرواتب من ميزانية العام الماضي بلغت 322 مليار ريال، في حين تسعى وزارة المالية عبر برنامج التحول الوطني لتحقيق 6 أهداف استراتيجية، من أبرزها رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور بحيث تنخفض نسبة الرواتب والأجور من الميزانية من 45% إلى 40%، بحلول عام 2020.