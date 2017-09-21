راتب محرم والعلاوة السنوية الأكثر انتظارًا في العام الهجري الجديد

حالة من الترقب والشغف سادت بين المواطنين مع اقتراب صرف راتب شهر المحرم أو برج الميزان وفقًا لنظام صرف الرواتب بالأبراج الشمسية.
وكان السؤال عن موعد صرف العلاوة السنوية من أبرز النقاط التي تمت إثارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم خاصة بعد ما تردد من قيام جهات حكومية بصرف العلاوة السنوية لعام 1439 هـ، مع راتب محرم أو برج الميزان.
والمعروف أن راتب شهر محرم أو برج الميزان سيتم صرفه يوم السابع من شهر المحرم الجاري الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر.
وبرج الميزان هو سابع برج من الأبراج وهو من دائرة البروج وهو برج من الجهة الجنوبية للسماء.
تمر الشمس من برج المیزان من 23 سبتمبر إلی 23 أکتوبر، وتكون الشمس في أول هذا البرج عند اعتدال الشمس الخریفي.
وكانت وزارة المالية اعتمدت قبل عدة أشهر آلية جديدة لصرف الرواتب طبقًا للأبراج الشمسية.
وتقدر قيمة التوفير في بند الرواتب لموظفي القطاع الحكومي بعد تحويلها لنظام السنة الشمسية الجديد نحو 9.83 مليار ريال سنوياً.
وكشفت الإحصاءات الرسمية، في وقت سابق أن مخصصات بند الرواتب من ميزانية العام الماضي بلغت 322 مليار ريال، في حين تسعى وزارة المالية عبر برنامج التحول الوطني لتحقيق 6 أهداف استراتيجية، من أبرزها رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور بحيث تنخفض نسبة الرواتب والأجور من الميزانية من 45% إلى 40%، بحلول عام 2020.