رافائيل فاران مدريدي حتى 2022

المواطن - وكالات

أعلن مجلس إدارة نادي ريال مدريد تمديد تعاقده المدافع الفرنسي رافائيل فاران، حتى 30 يونيو 2022، ضمن حملة المرينجي للمحافظة على نجوم النادي الملكي

وكان عقد فاران مع ريال مدريد سينتهي في 30 يونيو 2020، قبل أن يمدد النادي الملكي العقد اليوم لينتهي في 30 يونيو 2022.

وسيعقد ريال مدريد مؤتمرا صحفيا بمناسبة تمديد عقد المدافع الفرنسي، غداً الخميس، في ملعب سانتياجو بيرنابيو، لكشف كافة التفاصيل أمام وسائل الإعلام.

يذكر أن ريال مدريد مدد خلال الفترة الماضية عقود كل من مارسيلو وكارفخال وإيسكو وكريم بنزيمة وماركوس يورنتي، قبل أن يجدد عقد المدافع الفرنسي اليوم.







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