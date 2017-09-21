ردًا على #الحجري_النساء_بربع_عقل.. الغذامي: ليس أشد فتكًا بالدين من رجل يُحرّف النصوص

المواطن ـ رقية الأحمد:

بعدما انتقص من المرأة وأثار حفيظة المواطنين قبل المواطنات، بكلام أدلى به في محاضرة دينية؛ أشعل الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري، جدلاً واسع النطاق، في شأن المرأة التي وصفها بأنها “ذات ربع عقل”.

ورأى الدكتور عبدالله الغذامي، تعقيبًا على المقطع الذي طالب فيه الشيخ الحجري بعدم قيادة المرأة؛ لأنها إذا ذهبت إلى السوق صارت بربع عقل، أنَّه “لو خطط كل أعداء الإسلام من خطط، فلن يجدوا أشد فتكًا في ديننا من رجل يسيء توجيه النصوص ويحرفها ليوظف سوء فهمه للنصوص”.

ومن جانبه، أعرب الكاتب علي سعد الموسى، عن استيائه من المحاضرة التي ألقاها الشيخ الحجري، قائلاً: “أما أنا فأشهد الله أن المرأة لم تمثل سوى 4.7% من نسبة الجريمة في وطني بحسب بيان الداخلية. هذا وهي بربع عقل”.

وتساءل المواطنون، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم على المحاضرة المتداولة عبر وسم “الحجري النساء بربع عقل” على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، كيف يسمح الشيخ المؤمن بأنَّ المرأة ناقصة عقل ودين، بأن تكون هي ذاتها القائمة على تربية أولاده وإطعامه، وقبلها كيف رضع منها؟

واستغرب المواطنون، انسياق الكثيرين وتقبلهم لمثل هذا الكلام، معربين عن غضبهم، لأنَّ المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة، لافتين إلى أنَّ “أم ربع عقل الدكتورة غادة المطيري فجرت ثورة علمية في مجال الطب، من أجل حماية ملايين البشر، ولم تفجر المساجد أو تصبح إرهابية ولم تنشر الكراهية ولم تعق والديها”.

وشدّد النشطاء على أنَّ “المبالغة من الفقهاء في سد الذرائع منعت جزءًا كبيرًا من الجائز في شريعتنا”، فيما أرجع البعض تلك المبالغة إلى أمرين، هما: الورع الشديد، وعدم توسع الفقيه، لافتين إلى أنَّ “السؤال الذي يطرح نسبة إلى مبرر الشيخ الحجري: في كل دول العالم المرأة تقود السيارة، فكم نسبة الحوادث والمخالفات المرورية بالمقارنة مع الرجال؟”.







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