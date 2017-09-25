رسالة من ريبروف للاعبي الأهلي قبل مواجهة الرائد

المواطن - الرياض

استأنف لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الأهلي تدريباتهم، مساء اليوم الاثنين، وذلك بعد انقضاء فترة الراحة التي حصلوا عليها على مدار اليومين الماضيين، بقرار من مدربهم الأوكراني سيرجي ريبروف.

بدوره استهل ريبروف المران بعقد جلسة قصيرة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة مواصلة السير على طريق الانتصارات، مشيدًا بأهمية النقاط الثلاث التي حققها الفريق في الجولة الماضية بفوزه على الباطن.

وشهد مران الأهلي، اليوم، عودة المدافع عقيل بلغيث للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عنها في الفترة الأخيرة، فيما واصل الثنائي تيسيير الجاسم ومحمد عبدالشافي تدريباتهما العلاجية داخل العيادة الطبية الكائنة بمقر النادي.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الأهلي يستعد لمواجهة الرائد يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.







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