رسميًّا.. iOS 11 متوفر للتحميل على آيفون وآيباد

المواطن - طارق النجعي

أطلقت شركة أبل- رسميًّا- الإصدار الـ11 من نظام “آي أو إس” iOS 11، وذلك لمُستخدمي هواتف آيفون وحواسب آيباد اللوحية كذلك.

ويُمكن تحميل الإصدار الجديد على هواتف آيفون 5 إس، و”آيفون إس إي” وما بعدها أيضًا. كما يُمكن تحميله على حواسب آيباد ميني 2 وما بعدها، وعلى الجيل الأول من “آيباد إير” وما بعده، إضافة إلى جميع حواسب “آيباد برو” والجيل الجديد الصادر في 2017، “آيباد”. أما مُستخدمو أجهزة آيبود توتش، فبإمكانهم التحديث إلى iOS 11 شريطة أن تكون أجهزتهم الجيل السادس على الأقل.

ويُنصح قبل التحديث بأخذ نسخة احتياطية من الملفات تجنّبًا لأية مشاكل أثناء عملية التحديث قد تؤدي إلى ضياع الملفّات والصور.







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