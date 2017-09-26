رغم طرد عبدالله عطيف.. الهلال يُسجل ثالث الأهداف في بيروزي الإيراني

المواطن ـ محمد سلام

مع بداية الشوط الثاني من مباراة الهلال وبيروزي الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، تعرض لاعب نادي الهلال عبدالله عطيف للطرد في الدقيقة 49 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وعقب الطرد، استطاع المهاجم السوري عمر خريبين، محترف نادي الهلال، إضافة ثالث أهداف الزعيم في شباك بيروزي الإيراني، لتصبح النتيجة 3- 0 لصالح الكتيبة الهلالية.

وكان الشوط الأول من مباراة نادي الهلال وبيروزي الإيراني انتهى بتقدم الزعيم بهدفين نظيفين، في اللقاء المقام على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ونجح نادي الهلال في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب عمر خريبين، في الدقيقة 31 من مباراته أمام بيروزي الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهدت بداية المباراة سيطرة هلالية كبيرة على وسط الملعب، وتعددت هجمات الهلال حتى استطاع عمر خريبين من إحراز الهدف الأول، وفي الدقيقة 40 أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني، لينتهي الشوط بتقدم الهلال بنتيجة 2- 0.

ويسعى الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق فوز مريح يضع من خلاله قدمًا في نهائي البطولة على حساب بيروزي الإيراني، من أجل تسهيل مهمة لقاء الإياب المقرر له يوم 17 من الشهر المقبل.







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