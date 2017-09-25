رفع الحظر عن دخول السودانيين أميركا

المواطن - وكالات

رحبت السودان بالقرار الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والقاضي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تم تقييد دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر اليوم: “إن القرار يؤكد ثقة الإدارة الأميركية في كفاءة الأجهزة السودانية المختصة وقدرتها ومهنيتها في مراقبة حركة المسافرين من وعبر المطارات السودانية، بما يتوفر لها من تأهيل وخبرة وتجربة وأجهزة ومعدات وصلات تمكنها من التدقيق وفحص هويات المسافرين وتبادل المعلومات والتعاون مع كافة الأجهزة الرصيفة في الدول الصديقة”.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًّا مهمًّا في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتاجًا طبيعيًّا لحوار طويل وصريح وجهود مشتركة قامت بها العديد من المؤسسات المختصة من الجانبين وتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك.

وجددت الوزارة على تصميم حكومة السودان على بذل المزيد من الجهود مع الإدارة الأميركية لإزالة أي عقبات أمام التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.







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