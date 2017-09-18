رقم برونو أوفيني يحظى بإشادة جماهير النصر.. واللاعب يؤكد: الشجاعة قرار

المواطن ـ محمد سلام

امتدحت جماهير نادي النصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المستوى الرائع الذي قدمه المدافع البرازيلي برونو أوفيني خلال مباراة الأمس أمام النادي الأهلي، في الجولة الثالثة من دوري جميل، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1- 1.

وشارك برونو أوفيني في مباراة الأهلي وهو واضع قناعًا على وجهه؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية الماضية لفريق النصر، وأظهر اللاعب شجاعة وبسالة كبيرة خلال اللقاء؛ الأمر الذي جعله يحظى بإشادة جماهير العالمي.

وساهم برونو أوفيني في إيقاف تفوق عمر السومة، نجم هجوم النادي الأهلي، حينما نجح في منعه من تسجيل الأهداف في شباك أصفر العاصمة المفضلة للهداف السوري، وذلك للمباراة الثالثة على التوالي.

ومنذ قدوم المدافع البرازيلي إلى دوري جميل، لم ينجح السومة في إحراز أي هدف أمام النصر، وهو اللاعب الذي اعتاد تمزيق شباك النصر في السنوات الماضية، حيث سجل 7 أهداف في ثلاث مباريات فقط.

من جانبه، نشر برونو أوفيني تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” عقب نهاية مباراة النصر والأهلي، قال فيها: “في بعض الأحيان بالحياة وبكرة القدم تحتاج إلى اتخاذ قرارات يكون فيها مغامرة، هذه هي مساحة الشجاعة لدى الإنسان”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :