رقم رائع حققه يحيي الشهري في مباراة النصر والشباب

المواطن ـ محمد سلام

ظهر لاعب خط وسط نادي النصر والمنتخب السعودي، يحيى الشهري، بمستوى مميز خلال مباراة الأمس بين النصر والشباب في الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز النصر بهدف دون مقابل أحرزه المحترف المغربي محمد فوزير في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وتمكن يحيى الشهري من صناعة 6 فرص لزملائه على مدار اللقاء، ليكون أكثر اللاعبين صناعة للفرص، كذلك كان أكثر اللاعبين لمسًا للكرة بواقع 91 مرة.

هذا وشهدت مباراة النصر والشباب رقمًا لم يحدث من قبل في تاريخ دوري المحترفين، حيث حقق النصر فوزه الثاني على التوالي أمام الشباب للمرة الأولى في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات من خلال حسابها الرسمي باللغة العربية على موقع “تويتر”: “فاز النصر على الشباب في مباراتين متتاليتين في دوري المحترفين السعودي لأول مرة في تاريخ المنافسة”.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي.







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