ريال مدريد ضيفاً على دروتموند لفك العقدة التاريخية بالشامبيونزليج

المواطن - وكالات

يحل اليوم الثلاثاء فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني ضيفاً على نظيره دروتموند الألماني في ملعب سيغنال ايدونا بارك، في دورتموند ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا “الشامبيونزليج”.

ويبحث ريال مدريد بطل النسختين الأخيرتين، عن فك العقدة التي لازمته في زياراته السابقة إلى دورتموند الذي يتواجه معه للموسم الثاني على التوالي في دور المجموعات من المسابقة القارية الأم.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهاباً وإياباً في عام 2016 بنتيجة واحدة 2-2، ليتصدر الفريق الألماني المجموعة، إلا أن مشواره انتهى في ربع النهائي على يد موناكو الفرنسي، فيما واصل ريال مشواره حتى النهاية وتوج بلقبه الثاني عشر في تاريخه.

ولطالما عانى ريال في معقل دورتموند الذي زاره في 6 مناسبات سابقة، فتعادل في 3 وخسر مثلها، أبرزها في نصف النهائي عام 2013 عندما تلقى خسارة كبيرة (1 ـ 4)، بعد أن سجل مهاجم بايرن ميونيخ الحالي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الأهداف الأربعة للفريق الألماني.

وبدأ ريال حملة الدفاع عن اللقب بشكل مثالي بالفوز على أبويل نيقوسيا القبرصي 3-0، بفضل ثنائية للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رفع رصيده إلى 107 أهداف (رقم قياسي) في 141 مباراة في المسابقة القارية الأولى، فيما خسر دورتموند من توتنهام هوتسبر الإنجليزي 1-3.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد اليوم، الظهير البرازيلي مارسيلو والفرنسيين تيو هرنانديز وكريم بنزيمة للإصابة.







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