زلزال المكسيك يقتل 49 شخصًا على الأقل

المواطن - وكالات

لقي ما لا يقل عن 49 شخصًا حتفهم، أمس، في الزلزال الذي ضرب العاصمة المكسيكية ومحيطها، وبلغت قوته 7.1 درجات.

وقالت السلطات المكسيكية في بيان: إن هذه الحصيلة تعد أولية، مشيرة إلى أن طواقم الإنقاذ ومئات المتطوعين الذين هرعوا إلى المواقع التي تهدمت فيها الأبنية ما زالوا يعملون للبحث عن ناجين بين الركام ولسحب جثث الضحايا.

ومن جانبه، أفاد غراكو راميرز، حاكم ولاية موريلوس، التي تقع جنوب مكسيكو سيتي، والتي كانت الأكثر تأثرًا بالزلزال أن 42 شخصًا قتلوا في منطقته.

وقال نظيره في ولاية مكسيكو لتلفزيون ميلينيو: إن هناك خمس وفيات جراء الزلزال على الأقل في منطقته.

فيما أكد رئيس بلدية بلدة بويبلا التي تقع في جنوب شرق مكسيكو سيتي والقريبة من مركز الزلزال أن شخصين لقيا حتفهما في هذا الزلزال حتى الآن.

ولم يعطِ مسؤولو مدينة مكسيكو سيتي، التي تضم عشرين مليون نسمة، أي حصيلة حتى الآن.







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