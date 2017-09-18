ساعات تحسم مصير فهد المولد من كلاسيكو الاتحاد والهلال

المواطن ـ محمد سلام

وجد نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، فهد المولد، مبكرًا اليوم الاثنين في العيادة الطبية بالنادي، للعلاج من إصابته التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الماضية أمام فريق الفيصلي، في الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين، والتي انتهت بهزيمة الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وسيتحدد غدًا الثلاثاء بشكل نهائي موقف فهد المولد من المشاركة في مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام نادي الهلال، والتي ستقام يوم الخميس القادم ضمن الجولة الرابعة من دوري جميل للمحترفين.

وكان فهد المولد قد تعرض للإصابة في الدقيقة 36 من الشوط الأول لمباراة الاتحاد والفيصلي، واضطر مدرب الاتحاد خوسيه لويس سييرا لإخراجه وإجراء أول تغييراته بدخول عمّار النجار.

وتشير المصادر إلى أن فهد المولد سيغيب عن مواجهة الكلاسيكو يوم الخميس المقبل بين الهلال والاتحاد، وأكدت أن اللاعب يحتاج إلى الراحة لمدة 10 أيام.







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