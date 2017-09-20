سامي الجابر يخرج عن صمته : أنا مدرب محترف .. إقالتي من الشباب طبيعية

المواطن - الرياض

أكد سامي الجابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السابق، أنه تقبّل قرار إقالته من تدريب الليوث؛ لأن مثل هذه الأمور طبيعية في عالم كرة القدم.

وقال الجابر في لقاء عبر برنامج ” صدى الملاعب” : «أنا مدرب محترف والعواطف شيء خارجي لا يقترن بعملي، وما قدمته في الشباب قدمته من القلب وما قصرت وهو عدم توفيق، والحمد لله على كل حال».

وأضاف مدرب الشباب السابق: «تبقى الاستمرارية في كرة القدم، حتى إذا وصلت لمجد معين يجب أن تطمح للمزيد، وإذا تعثرت هذا الأمر يزيدني إصرارًا لكي أصل لما أريده، ما خضته في الشباب في سَنة يعادل 5 سنوات في أي ناد آخر».

وأكمل: «هناك سلبيات حصلت يجب أن أستفيد منها، وطموحي الآن تغير وبعض المحبين يظنون أن الكبوة ستُغير تفكيري، ولكن هذا لن يحدث، وكرة القدم تُبكيك قبل أن تُفرحك أكثر».

وتابع سامي الجابر: «مسألة التغيير في عالم كرة القدم واردة، أنا الآن أُقلت وهذا ليس عيباً، ولكنه تكميل لمسيرة قد لا أكون موفقاً أو محظوظاً، وهي منظومة يجب أن يكون الكل مسؤولاً وليس شخصًا واحدًا».

وأضاف: «المدرب يعطي قيمة فنية، ويجب أن تحاسب على ما وفِّر لك أيضاً، يجب أن يتحمل اللاعبون المسؤولية أكثر في الملاعب السعودية».







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