سامي الجابر يشكر الثنيان.. ويؤكد: ما حدث جزء من اللعبة

المواطن ـ محمد سلام

حث نجم الكرة السعودية السابق ونادي الهلال، يوسف الثنيان، على دعم ومساندة المدرب الوطني سامي الجابر، عقب تعرضه للإقالة من تدريب نادي الشباب بسبب سوء النتائج، وأكد الثنيان أن قيادة سامي الجابر لليث مرت بظروف قاسية، وسط تغييرات جذرية في الفريق، مشيرًا إلى أن الجابر كان يحتاج إلى الوقت حتى تظهر نتائج ذلك التغيير.

وأضاف الثنيان: “كل ما حدث من ظروف لن يقلل من قدرات سامي الجابر وخبراته الفنية وطموحه المستمر”، متمنيًا له التوفيق، والنجاح خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قدم سامي الجابر شكره إلى الثنيان على دعمه ومساندته، مؤكدًا أن الثنيان صاحب رأي يحترم، ويمتلك نظرة فنية متفردة، كما كانت مهاراته في المستطيل الأخضر.

وأشار الجابر إلى أن إقالته من تدريب الشباب جزء من طبيعة اللعبة، وأضاف: “لا أتذكر نجم تعرض لظروف قاسية داخل المستطيل الأخضر بهدف إيقافه، وظل عراب لكل جديد في المهارات، كما فعل يوسف الثنيان”.

وكانت إدارة نادي الشباب قد قررت إنهاء التعاقد مع المدرب الوطني سامي الجابر، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق الشبابي أمام الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وأعلنت إدارة الشباب تعيين المدرب الإنجليزي مايك نويل لتدريب الفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد، كما قدمت شكرها للمدرب سامي الجابر لعمله وجهده وإخلاصه طيلة الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق، متمنية له التوفيق خلال مسيرته المقبلة.

وكان سامي الجابر قد واجه انتقادات حادة في الفترة الماضية؛ بسبب سوء مستوى الفريق وتراجع النتائج، وطالبت جماهير الشباب، المدرب الوطني بالرحيل عن تدريب الليوث في ظل تراجع النتائج، وتقديم مستوى ضعيف أمام الباطن في ثالث مواجهات دوري المحترفين.

يذكر أن الشباب خسر في الجولة الأولى أمام أحد 2- 1، وفاز في الجولة الثانية على القادسية 4- 1، قبل أن يخسر أمس أمام الباطن 2- 1، ليحصد الليوث 3 نقاط فقط من أصل 3 مباريات في موسم 2017- 2018 في الدوري السعودي.







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