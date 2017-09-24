سخرية لا حدود لها من سقوط إعلام قطر في مستنقع التضليل.. هنا حقيقة استقبال تميم

المواطن ـ رقية الأحمد

إذا انحدرت في مستنقع التنازلات، فليس من المستغرب أن تسقط في فخ التضليل والكذب، والارهاب ، لتصنع لنفسك مجدًا من ورق، تتقاذفه الريح فتجعله هباء منثورًا.

صغير قطر، الذي عاد اليوم من جولته الأوروبية الأميركية إلى الدوحة خالي الوفاض، تعرّض للمهانة والإذلال في مواقف عدّة، تناولتها الصحف العربية والدولية، بعدما حاول استعطاف الرأي العام العالمي، وتشويه صورة المقاطعة الجلّية الملامح والمطالب، وبعدما عاد إلى بلاده يجر ذيل الخيبة وراءه، حاول تلميع صورته أمام الشعب، ليجمع حشدًا وهميًّا من المضللين، والمأجورين والمنتفعين؛ بغية تصوير وجود ترحيب شعبي بعودته.

الحشد المزعوم، الذي لم يرتقِ عدد أفراده إلى المائة، حاول الإعلام الأسود تصويره على أنَّه شعب قطر الأبي، الذي يرزح تحت نير التعنّت والمراهقة السياسية، والاستقواء بالأجنبي، على حساب العمق الإستراتيجي، والحاضنة الخليجية والعربية.

وسخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم، من شأن استقبال تميم في قطر، إذ أكّدوا أنَّه لو كان الأمر زفافًا لكان عدد المدعوين أكبر، فيما أبرز آخرون أنَّ المحتشدين لافتتاح فرع مطعم يكونون غالبًا أكثر بعشرات المرات من الحشد الوهمي، الذي يحاول إعلام الكذب الترويج له.

وأكّد القطريّون، أنَّ من خرج لاستقبال تميم، بالكاد يكون بينهم قطري سليم الفطرة، ليقبل بتمثيل دور كهذا، لافتين إلى أنَّ استعراض استقبال تميم كشفته قناة قطر بنفسها، فعلى اليمين نفس الأشخاص يلاحقونه في ممر وعلى اليسار مجموعة تفتعل إيقافه وسيارات مكدسة بالخلف.







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