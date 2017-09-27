سعد الحريري يغرد بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية

سعد الحريري يغرد بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية

2017/09/27
الساعة 9:24 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أشاد رئيس وزراء لبنان سعد الحريري بالأمر السامي الكريم بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.
ووصف في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” اليوم, بالسماح للمرأة بالقيادة بالقرار التاريخي متمنياً المزيد من التقدم والازدهار.

وقال الحريري: قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القاضي بالسماح للمرأة بالقيادة قرار تاريخي… مبروك لكل السعوديين نحو المزيد من التقدم والحداثة.

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