سفارة خادم الحرمين لدى أوغندا تحتفل باليوم الوطني

المواطن - الرياض

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوغندا الدكتور عبدالله بن فهد القحطاني حفل استقبال في العاصمة كمبالا بمناسبة الذكرى الـ 87 لليوم الوطني للمملكة، بحضور وزير السياحة والآثار الأوغندي وعدد من المسؤلين وكبار الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي في البلد المضيف.

ورفع بهذه المناسبة الدكتور القحطاني أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، – حفظه الله-، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل، راجياً من الله العلي القدير أن يعيد مثل هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة، ووطننا الغالي ينعم بالأمن والأمان والتقدم والرفعة.







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