سفارتنا لدى الأردن تخصص يومًا للمواطنين السعوديين للاحتفال باليوم الوطني

المواطن - نوف العايد - الشرقية

أعلنت سفارة المملكة لدى الأردن، أنها استجابت لرغبة العديد من المواطنين السعوديين المقيمين على الأراضي الأردنية والطلاب الدارسين فيها بتخصيص يوم لهم للمشاركة والاحتفال باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة.

ووجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير، خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، أن يكون يوم الاثنين القادم المقبل، يومًا خاصًّا للمواطنين السعوديين للاحتفال بهذه المناسبة الغالية، وذلك في فندق الفورسيزنز عمان من الساعة 7 لغاية الساعة 9 مساءً، حيث يتضمن فعليات الاحتفال مشاركة فرقة جوهرة السعودية الشعبية، وفرقة شهران، اللتان سوف تقومان بتقديم العديد من الفنون والرقصات الشعبية السعودية، كما يتضمن الاحتفال معرضًا للملحقية الثقافية، ومعرضًا للصور التاريخية والتراثية.

وتتضمن الفعاليات أيضًا، جدارية تحمل عنوان “كل عام ووطننا بألف خير”، والتي ستكون كرسالة من المواطنين لقيادتهم في المملكة تعبيرًا للحب والوفاء والولاء، وسيتضمن الحفل بعضًا من المشاركات الشعرية، وبوفيهًا مفتوحًا للأكلات الشعبية السعودية.







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