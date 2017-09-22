سفارتنا لدى النمسا تذكر ببدء حظر تغطبة الوجه بالأماكن العامة

المواطن - الرياض

أعادت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، التذكير ببدء العمل بقانون حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، والذي سوف يدخل حيز النفاذ يوم 11 محرم الجاري.

وقالت السفارة في بيان لها: “تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية النمسا، التنويه إلى أنه سيتم البدء بتاريخ 11 محرم 1439هـ الموافق 1 أكتوبر 2017م، في تطبيق قانون حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة في النمسا، ويترتب على مخالفة القانون دفع غرامة مالية فورية نقدًا أو ببطاقة ائتمانية”.

وأضاف السفارة: “على الشخص الذي يطلب منه نزع غطاء الوجه التقيُّد بالأوامر مباشرة والتعريف بالهوية، وفي حال رفض الالتزام بالأوامر، فقد يترتب على ذلك الإيقاف من قِبل السلطات المختصة، وعليه تأمل السفارة من الإخوة المواطنين مراعاة هذا القانون عند زيارة جمهورية النمسا بعد التاريخ المشار إليه بعاليه”.







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