سفارتنا لدى مدريد تحذر السعوديين: لا تقربوا أماكن المظاهرات المطالبة بالانفصال

المواطن - الرياض

دعت سفارة المملكة لدى مدريد، اليوم السبت، السعوديين المتواجدين في برشلونة ومدن إقليم كاتلونيا لأخذ الحذر والابتعاد عن أماكن المظاهرات المطالبة بالانفصال، وذلك في تغريده للحساب الرسمي للسفارة على موقع “تويتر”.

وبدأ مؤيدون لاستقلال إقليم كاتلونيا احتلال مراكز الاقتراع، بما يفتح الباب لمواجهة محتملة مع الشرطة التي تلقت أوامر بطردهم بحلول يوم غد الأحد، لضمان عدم إجراء تصويت في استفتاء على الاستقلال.

وأصرت الحكومة المركزية على أن التصويت لن يتم، وأرسلت آلافًا من رجال الشرطة لتعزيز قواتها في المنطقة لمنع الناس من التصويت.







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