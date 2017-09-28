سفير المملكة لدى اليونسكو: فوز السعودية برئاسة مؤتمر الأطراف يعكس مكانتها الدولية

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أكد السفير السعودي لدى اليونسكو، الدكتور إبراهيم البلوي، أن حصول السعودية على رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة المنشطات في الرياضة بدورتها السادسة حتى 2019م، يعكس حجم ومكانة المملكة العربية السعودية دوليًّا.

وأشار الدكتور البلوي إلى أن تصويت الدول الأعضاء بالإجماع للمرة الثالثة على التوالي في أعمال المؤتمر السادس لأطراف الميثاق الدولي لمكافحة المنشطات في الرياضة، والذي انطلق في مقر المنظمة في فرنسا يوم الاثنين الماضي، تضمن الثناء على السعودية وخبرتها بالرئاسة ممثلة بخبيرها الدكتور صالح القنباز وحجم الأنشطة الكبيرة والإنجازات المتميزة التي قدمتها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى دورها الفاعل في منظمة اليونسكو من خلال حضورها المؤثر والقيادي في لجان ومجالس المنظمة.

وأضاف السفير السعودي لدى اليونسكو أن هذه الجهود النوعية الدولية لن تتحقق إلا بفضل الله، ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.







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