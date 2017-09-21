سياحة الباحة تدعو الحرفيين والحرفيات للانضمام لعضوية بارع

المواطن_ أمل سعيد الغامدي_ الباحة

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة جميع الحرفيين والحرفيات بالمنطقة للتقدم للحصول على عضوية البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية “بارع” عبر التسجيل الإلكتروني، الذي يركز على الحرف اليدوية التي يعمل بها السعوديون حصراً لتنميتها ومساعدتهم على الحفاظ عليها من الاندثار.

وأوضحت سياحة الباحة أنه تم حصر المهن التي يقوم البرنامج بدعمها وتتلخص بالمجالات الحرفية التالية: “الحرف التراثية : وتشمل – البناء التقليدي، صناعة السبح، صناعة الفخار، الصناعات الحجرية، صناعة السيوف والخناجر، البنادق، التفصيد ( تلبيس السيوف والخناجر) ، الحلي، الدلال، المباخر، الأواني النحاسية، رب الدلال، النجارة التراثية، القوارب الخشبية، الخوصيات، فتل الحبال، الأقفاص، الحصائر، الشباك، العطور والبخور، الأعشاب الطبية، الغزل والسدو، النسيج والحياكة اليدوية، البشوت، العقال، الدباغة، الخط العربي، الرسم والنقش، والزخرفة، الجبسيات، الطبول وآلات الفنون، الندافة، القطران، الحلوى الشعبية، بالإضافة إلى الحرف الإنتاجية الفنية: وتشمل – المجسمات والأعمال الفنية، الرسم على الزجاج، التشكيلات الشمعية، خياطة الأزياء الشعبية، التطريز، الصناعات الحديدية الفنية”.

وأكد مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة زاهر محمد الشهري أنهم يشجعون جميع الحرفيين بالمنطقة على المبادرة في التسجيل في سجل الحرفيين والتنسيق مع مسؤول البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية – بارع – بمنطقة الباحة “عبدالله بن محمد الغامدي ” لتقديم الدعم الفني والإداري واستخدام الدراسات والإحصائيات الداعمة للحرفيين وتقديمهم تحت مظلة رسمية بما يكفل استدامة عملهم وتسويق منتجاتهم التي ينتج عنها عوائد اقتصادية مجزية.

وبيّن “الشهري” أن هذه الجهود تأتي بمتابعة وبتوجهات حثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بما يوافق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحة بالمنطقة بهدف خدمة حرفيي وحرفيات المنطقة، ويُسهم في تقديم الخدمات اللازمة للحرفيين.







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