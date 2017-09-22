سيارة مواد قابلة للاشتعال في طريق موكب وزير داخلية لبنان

المواطن - وكالات

ذكرت وسائل إعلام لبنانية في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، برصد سيارة تحمل مواد قابلة للاشتعال في طريق موكب وزير الداخلية اللبناني.

وأكدت الداخلية اللبنانية أنه بعد رعاية الوزير لاحتفال بمناسبة رأس السنة الهجرية وعودة الحجّاج في مسجد محمد الأمين، كان يفترض أن يتوجّه الموكب من مكان الاحتفال باتجاه جسر فؤاد شهاب، لكنّ الأجهزة الإلكترونية المرافقة لموكب الوزير رصدت مواد مشبوهة في سيارة متوقفة إلى جانب الطريق، كما اشتبهت بها الكلاب البوليسية المدرّبة وتوقفت عندها.

وأضافت أنه بعد كشف خبير المتفجرات عليها، أخرجت الصناديق المشتبه بها من صندوق السيارة وعثر على كمية كبيرة من مواد قابلة للاشتعال يدخل التنر في تركيبتها، وما زاد في الشبهات أنّ رقم الهاتف المقرون بالسيارة في السجلات الأمنية غير عائد لصاحبها.

وتعمل الأجهزة الأمنية على التحقيق في ملابسات الحادث.







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