سييرا: لهذا فضلت البقاء مع الاتحاد.. وهدفنا الآسيوية

المواطن - جدة

كشف التشيلي لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سبب تجديد تعاقده مع العميد خلال الموسم الجاري، رغم منع النمور من القيد، بجانب الأزمات المالية التي تحاصر القلعة الاتحادية.

وقال سييرا: «كنت أمتلك عدة عروض من أندية سعودية وأخرى خارجية، لكني مرتبط باتحاد جدة وأعشق جماهيره الكبيرة، الاتحاد قادر على المنافسة رغم العقوبة وعدم ضم لاعبين جدد».

وأضاف المدرب التشيلي: «نحن فريق كبير وقادر على المنافسة، وذلك ليس من وجهة نظري، بل الأرقام هي التي تتحدث، الحقيقة تقول ذلك من خلال الحصاد النقطي خلال الموسم الماضي، ولا ننسى أن الاتحاد كان بطل الشتاء في الموسم المنصرم».

وأكمل لويس سييرا: «أريد المشاركة في دوري أبطال آسيا، ولا ننسى أنه تم إلغاء كأس ولي العهد هذا الموسم، ومع اشتراكنا في البطولة الآسيوية، سوف نلعب نفس عدد مباريات الموسم الماضي تقريباً».







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