سييرا يحدد بديل فهد المولد في الكلاسيكو

المواطن - جدة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة التشيلي لويس سييرا، رفع المعدل اللياقي للاعب عمار النجار، تمهيداً للاعتماد عليه خلال المواجهات الرسمية برفقة النمور.

ويستعد سييرا للدفع بعمار النجار بديلاً لفهد المولد إمام الهلال الخميس المقبل، في الجولة الرابعة من عمر منافسات دوري جميل للمحترفين في موسمه الجديد 2017-2018.

وسيشهد لقاء الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، على ملعب الجوهرة المشعة، غياب فهد المولد بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخراً خلال مباراة الفيصلي بدوري جميل.

ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الباطن المتصدر، بينما يقع الاتحاد في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :