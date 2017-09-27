شاهد.. أشعار ومسيرة بالخيول في ثانوية المأمون بمناسبة اليوم الوطني 87

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

احتفلت ثانوية المأمون بمنطقة المدينة المنورة، باليوم الوطني87، بحضور مسلم صلاح البلادي، مساعد مدير مكتب غرب المدينة للشؤون التعليمية، حيث تخلل الحفل العديد من الفقرات.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، وبعدها ألقى مدير المدرسة، سالم محمد التميمي، كلمة حث فيها الطلاب على حب الوطن وزرع القيم، مؤكدًا أن اليوم الوطني للمملكة يوم لكل محب للعزة والمجد والأمن والاستقرار.

وقال: إن هذا الوطن الذي صنع بُناته فيه معجزة كبرى في تلك الصحراء المترامية الأطراف من خلال رؤية متجددة تنتقل من جيل إلى جيل رؤية حولت الوطن إلى ملحمة بناء وتعمير ونهضة في كل مكان.



واختتم التميمي كلمته بقوله: إن حب الوطن ليس احتفالًا فقط، وإنما هو ولاء ووقوف صف واحد خلف القيادة ضد من يريد زعزعة الأمن، حفظ الله بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده.

بعدها ألقى أحد الطلاب قصيدة شعرية بمناسبة اليوم الوطني، وبعدها أدى مجموعة من الطلاب فقرة عن المهن الحرفية.

وفي نهاية الحفل قام مجموعة من الفرسان من إسطبل مشعل طيبة للخيول بعمل مسيرة بالخيول العربية الأصيلة.







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